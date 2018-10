Controlli antidroga dei carabinieri con i cani stamattina all' Istituto Alberghiero Magnaghi di Salsomaggiore Terme. Il blitz è avvenuto nella mattinata del 18 ottobre: lo scopo era di prevenire l'utilizzo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno scandagliato l'edificio, sono entrati in tutte le classi ma non hanno trovato sostanze stupefacenti.