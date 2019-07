Controlli dei carabinieri tra piazzale Pablo e il Battistero: sequestri di droga e denunce

Controlli dei carabinieri, nella giornata di ieri, lunedì 29 luglio, tra piazzale Pablo, il Battistero ed altri luoghi del centro cittadino. I militari hanno perlustrato la zona del Pablo, al centro delle polemiche degli ultimi giorni, presidiando in piazzale e le zone limitrofe. Il blitz è iniziato qui ed è poi proseguito nelle aree del centro storico, nei luoghi di ritrovo dei più giovani. In una cabina elettrica, nella zona del Battistero, i militari hanno trovato 70 grammi di hashish e due di marijuana mentre nel corso dei controlli sono stati identificati due giovani parmigiani di 18 e 24 anni, trovati in possesso di un coltello a scatto e di un coltello a serramanico, con una lama di 7 e 9 centimetri. Per entrambi è scattata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Otto consumatori, di età compresa tra i 21 e i 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.