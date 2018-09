Controlli della polizia in centro: cinque espulsioni

Altra giornata di controlli nelle zone calde del centro storico per i poliziotti della Questura di Parma che ieri, 20 settembre, hanno lavorato nelle vie centrali e nei quartieri più a rischio spaccio, ripetendo il blitz fatto qualche giorno prima. I controlli sono proseguiti per circa sei ore, con l'ausilio del reparto mobile e prevenzione crimine e con il supporto della polizia Municipale di Parma. Un 34enne nigeriano, irregolare e con diversi reati alle spalle, tra cui spaccio e lesioni personali, è stato fermato ed accompagnato in un Cpr, centro di permanenza e rimpatrio. Altre quattro persone sono state espulse poichè trovate irregolari sul territorio italiano: sono state raggiunte da un ordine del Questore, per altre tre persone è stato chiesto il foglio di via dalla nostra città.