Ex-Salamini, controlli contro la guida sotto effetto di alcol e droghe: 4 denunce

Nella nottata tra il 7 e l'8 settembre gli agenti della polizia stradale, in collaborazione con l'Unità Cinofila, un medico della polizia e la Croce Rossa Italiana hanno effettuato alcuni controlli nell'area ex-Salamini allo scopo di contrastare i comportamenti che mettono a rischio i conducenti delle auto e gli altri automobilisti. In particolare sono stati effettuati i controlli nei confronti di 46 automobilisti: tra loro tre sono denunciati all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza mentre uno è stato trovato positivo alla cocaina, con il test per verificare se i conducenti guidano sotto effetto di droghe. Anche per lui è scattata una denuncia. Uno dei veicoli è stato sequestrato e sono state fatte partire le pratiche per la confisca: il conducente guidava con un tasso alcolemico di 1.5.