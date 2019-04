Controlli della polizia per le festività pasquali: quartieri e veicoli al setaccio

La polizia setaccia i quartieri a rischio anche per le festività pasquali. Nelle giornate di venerdì e sabato infatti si sono svolti numerosi controlli che hanno interessato sia le zone considerate a rischio per lo spaccio sia i veicoli in transito lungo le strade del comune di Parma. In tutto sono state impiegate cinque pattuglie della polizia di Stato e una della Municipale. Grazie al sistema Mercurio infatti i poliziotti riescono a verificare in modo immediato se le auto o i motocicli che passano sono rubati o se ci sono irregolarità. Nel corso del servizio sono state controllate oltre 100 autovettura con il sistema automatizzato mentre 56 veicoli sono stati fermati per i classici controlli stradali. Sono anche state identificate 80 persone.