Controlli in centro nella serata di Capodanno

Il dispositivo per garantire la sicurezza in centro in occasione del concerto di Fedez per Capodanno ha funzionato: numerose forze di polizia si sono mobilitate per cercare di gestire la presenza di migliaia di persone in centro. Al momento non risultano denunce e problemi di ordine pubblico non ce ne sono stati: è filato tutto liscio. Polizia, carabinieri, agenti della Municipale hanno collaborato per predisporre il piano di controlli: i divieti erano numerosi ma nonostante questo non ci sono stati problemi.