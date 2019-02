Controlli in un'abitazione dopo le segnalazioni dei residenti: due espulsioni

I controlli antidroga della polizia di Stato stanno interessando, oltre alle strade e i quartieri della città di Parma, anche le abitazioni private, alla ricerca di pusher che le usano per confezionare e spacciare sostanze stupefacenti. La Squadra Mobile ha effettuato un blitz all'interno di un'abitazione in via Duca Alessandro, segnalata più volte dai residenti per il via vai di persone all'interno. I poliziotti sono entrati con i cani antidroga ed hanno trovato cinque cittadini nigeriani. Nella casa non c'era traccia di sostanze stupefacente mentre in cantina sono stati 4 grammi di marijuana. Due delle persone presenti all'interno della casa erano senza documenti: un 21enne nigeriano con permesso di soggiorno scaduto e raggiunto dal provvedimento di divieto di dimora a Parma e con precedenti per spaccio, è stato accompagnato al Cpr di Potenza. Un 25enne, sempre nigeriano e senza documenti, verrà rimpatriato con un volo che partirà da Bologna.