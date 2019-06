Controlli contro i bivacchi in centro: arrestato un latitante 24enne

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine contro la presenza di bivacchi di giovani in centro storico, tra la Pilotta, borgo del Naviglio, piazza Duomo e la zona del teatro Regio. I carabinieri di Parma hanno effettuato alcune perlustrazioni proprio nelle zone considerate più calde e frequentate da giovani. Il blitz è stato effettuato in collaborazione con la polizia Municipale. In piazzale della Pace un 24enne marocchino, sul quale gravava un'ordinanza di custodia cautelare per rapina aggravata è stato arrestato. Tre giovani sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti mentre altri quattro sono stati segnalati in Prefettura come assuntori. In totale sono state controllate più di quaranta persone.