Controlli nei locali della Movida di via d'Azeglio: lavoratori in nero e scarsa igiene

Controlli della polizia e dall'Ausl nei locali della Movida di via d'Azeglio. Nel corso del fine settimana gli agenti hanmo effettuato un blitz durante le serate per verificare il rispetto di tutte le regole, dal volume della musica alla regolarità dei lavoratori impiegati all'interno dei locali, dal rispetto dell'orario di chiusura. Nel corso dei controlli sono emerse numerose irregolarità: un locale è stato sanzionato per scarsa igiene mentre altri per l'impiego di lavoratori non in regola. In totale sono state comminate sanzioni per 10 mila euro.