Controlli per il decreto coronavirus, le forze dell'ordine perlustrano il territorio: altre 75 denunce

Si sono svolti anche nella giornata di venerdì 20 marzo i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme contenute all'interno del decreto del Governo dell'8 marzo che limita gli spostamenti a motivi di necessità, lavoro o salute. Nel corso della giornata di ieri sono state fermate 1.090 persone: tra queste le denunce per il non rispetto delle disposizioni sono state 75. Controllati anche 942 esercizi commerciali: in questo caso non ci sono state nè multe nè denunce: tutti i locali infatti rispettavano le direttive. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni in tutti gli ambiti: in stada, in stazione, sui treni e in aeroporto.

