Controlli per le norme anti-Covid 19: sanzionati 37 parmigiani

Cala il numero di sanzioni comminate dalle forze dell'ordine ai parmigiani nelle ultime 24 ore per violazioni relative alle norme anti-Covid 19. Nella giornata di martedì 28 aprile infatti i parmigiani multati sono stati 37, a fronte di 1.300 controlli nei confronti delle persone. Le verifiche per gli esercizi commerciali sono state 1.200: in questo caso solo il titolare di un locale è stato sanzionato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.