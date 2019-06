Controlli per prevenire gli incidenti: tre automobilisti sorpresi ubriachi alla guida

Proseguono i controlli della polizia Stradale per prevenire gli incidenti sulle strade della provincia di Parma. Nel corso della nottata di domenica 9 giugno gli agenti hanno organizzato un posto di blocco lungo la strada che da Parma porta a Collechio. Oltre a tre pattuglie della Stradale era presente anche un medico della polizia di Stato, oltre ad un ambulatorio mobile realizzato in collaborazione con la Croce Rossa. Sul posto anche l'unità cinofila proveniente da Bologna. Sono stati controllati 75 automobilisti: tre di loro sono stati sorpresi con un livello alcolemico superiore a quello consentito per legge, ovvero 0,5%. Per i tre conducenti è scattato il ritiro della patente: la Prefettura farà scattare le sospensioni.