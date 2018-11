Controlli straordinari contro i furti: al setaccio i quartieri più a rischio

Continuano i controlli straordinari della Questura di Parma, in collaborazione con la polizia Municipale, contro i furti in appartamento: lo scopo è di scongiurare le azioni dei ladri che stanno colpendo numerose abitazioni in alcuni quartieri della città. Gli agenti delle Volanti, insieme a tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, una pattuglia della Stradale e una della polizia Ferroviaria, hanno effettuato alcuni controlli mirati, attenzionando le zone più a rischio nel tardo pomeriggio di ieri, 15 novembre. E' proprio in questa fascia oraria che i ladri, di solito, colpiscono approfittando dell'assenza dei padroni di casa. Le pattuglie si sono posizionate lungo la direttrice della via Emilia Est, avendo cura di fermare le auto sospette e con targhe straniere: in tutto sono stati controllati 71 veicoli e identificate 60 persone. I quartieri interessati ai controlli sono stati il Lubiana, il San Lazzaro e l'Oltretorrente. La polizia Municipale ha verificato, tramite un complesso sistema di analisi, la presenza di auto rubate nelle zone di entrata e di uscita della città.