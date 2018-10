Controlli sulle strade: undici patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

Proseguono i controlli dei carabinieri di Parma sulle strade per prevenire il fenomeno delle stragi del sabato sera. Nel corso del mese di settembre i militari hanno controllato undici persone trovate alla guida sotto effetto di alcol e con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Per i conducenti è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebrezza: le patenti sono state ritirate. In un caso il conducente aveva un tasso superiore ai 2 mentre negli altri dieci casi variavano da 0,90 a 2. L'età dell3 persone denunciate va dai 22 ai 53 anni.