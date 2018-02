Contromano per chilometri alla Crocetta, folle inseguimento in tangenziale: fermato 22enne

Ha chiesto un'indicazione ai poliziotti, fermandosi di fianco a loro tranquillamente, poi quando gli agenti hanno consigliato al giovane di non rimettersi alla guida, visto che sembrava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha ripreso l'auto ed è scappato, seminando il panico nella zona ovest della città. E' successo nella mattinata di ieri, martedì 13 febbraio. Tutto ha inizio verso le ore 10 quando il giovane, alla guida della sua auto, si è fermato per chiedere un'informazione agli agenti, che erano in zona con una pattuglia. I poliziotti, constatato il suo stato di alterazione, hanno consigliato di non partire per non mettere in pericolo sè stesso e gli altri. Il giovane 22enne invece ha preso l'auto ed è partito a tutta velocità, cercando di seminare i poliziotti. Il conducente ha accelerato ed è stato seguito dalla pattuglia: ne è nato un inseguimento a folle velocità lungo le strade di Parma Ovest: prima è entrato in tangenziale, uscendo in via Emilia, poi è entrato all'interno del parcheggio dell'Esselunga di via Emilia Ovest. Il giovane ha colpito alcune auto in sosta ed ha cercato di speronare l'auto della polizia, senza riuscirci. E' ripartito ed ha imboccato alcune rotonde contromano, per cercare di scappare: in via Cremonese il giovane è stato bloccato poichè la corsa della sua auto è finita contro un'altra auto in sosta, che è stata danneggiata. Sul posto è arrivata anche un'altra pattuglia, oltre ad un'auto dei carabinieri. A quel punto il 22enne è fuggito a piedi ma è stato bloccato dagli agenti e portato in Questura. Le accuse a suo carico sono in corso di formulazione.