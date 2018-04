Convegno regionale Rigenerazione Urbana, l'assessore Alinovi lunedì al convegno in Regione

La Regione Emilia Romagna ha organizzato lunedì, nella propria sede, un convegno dedicato al Bando per la Rigenerazione Urbana, promosso dall’assessorato regionale per la Programmazione Territoriale e rivolto alle Pubbliche Amministrazioni, con lo scopo di sostenere processi e strategie di rigenerazione urbana, nell’ambito degli strumenti e delle modalità previste nella nuova legge urbanistica regionale.

L'assessore Michele Alinovi, in qualità di componente del Forum Amministratori per la Rigenerazione urbana, parteciperà all'incontro illustrando la Politica dei distretti Socio-Culturali per la rigenerazione Urbana, alla base del dossier che ha portato Parma a diventare Capitale della Cultura Italiana 2020, esempio di progettazione e pianificazione delle sviluppo territoriale a base culturale.

La politica dei "Distretti socio-culturali" attivata dal Comune di Parma persegue infatti l’obiettivo strategico dell’innalzamento del livello di attrattività della città, rafforzando l’identità culturale del sistema urbano attraverso la valorizzazione e messa a sistema di poli attrattori urbani di chiara valenza culturale ed aggregazione sociale, siano essi complessi storico monumentali sottoutilizzati o edifici ex industriali dismessi, caratterizzati da una forte identità in termini di valore storico-artistico e di memoria collettiva.

"Anche la partecipazione “laboratoriale” dei cittadini - sottolinea l'Assessore alla vigilia dell'incontro - è una caratteristica essenziale di queste politiche, dove la socializzazione è l’effetto della condivisione di un’esperienza culturale collettiva, tesa a riscoprire la “città dimenticata”: un luogo dove la bellezza diventa la chiave di volta del processo rigenerativo".