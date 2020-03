Coronavirus, controllate quasi 500 persone: 20 non rispettavano il decreto

Emergenza coronavirus. Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle normative previste dal decreto del Governo per limitare il contagio da coronavirus. Gli agenti di polizia, in collaborazione con le polizie Locali dei vari territori, hanno controllato - nella giornata di mercoledì 11 marzo - 295 esercizi pubblici e commerciali ed hanno sanzionato un solo locale. Le persone controllate, invece, sono state 465: nel corso di questo tipo di controlli sono state multate 20 persone. I controlli proseguono lungo le principali direttrici stradali della provincia e verso le provincie limitrofe di Piacenza, Cremona, Reggio Emilia e Massa Carrara. I controlli si svolgono anche nelle stazioni, lungo le autostrade ed ai caselli, sui treni, sugli autobus e in aeroporto.