Coppia in auto con oltre 700 grammi di hashish: arrestati un 29enne e una 20enne

Girava a bordo di una Ford Fiesta nuova di pacca color blu metallizzato ma non lavorava e conduceva uno stile di vita non coerente con la sua condizione di disoccupato. Un giovane di 29 anni è stato fermato ed arrestato, insieme alla fidanzata di vent'anni, dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma che hanno intercettato l'auto nel quartiere San Leonardo, trovando a bordo un igente quantità di droga. Da qualche tempo gli spostamenti del giovane, residente a Sorbolo, erano sotto controllo da parte dei militari. Alcune segnalazioni infatti lo indicavano come un possibile pusher: i militari hanno incrociato proprio quell'auto all'incrocio tra via Venezia e via Cagliari, hanno invertito la marcia e l'hanno fermata. Il giovane ha tirato giù il finestrino per ascoltare le richieste dei militari: già in quel momento l'odore di sostanza stupefacente è parso molto intenso ai militari.

700 grammi di hashish nella Fiesta a noleggio

Dopo la perquisizione i carabinieri hanno trovato 7 panetti di hashish nascosti nel sedile posteriore, per un totale di oltre 700 grammi. La droga si trovava all'interno di una busta, rivestita con una sostanza che aveva lo scopo di non far sentire l'odore. La fidanzata del giovane, che viaggiava con lui, aveva altra hashish nella borsetta. I due sono stati arrestati per possesso di sostanze stupefacenti finalizzato allo spaccio, si trovano nelle camere di sicurezza della caserma e oggi verranno processari per direttissima. Il conducente, tra l'altro, viaggiava senza patente ma del resto non l'ha mai conseguita: non aveva con sè nemmeno i documenti.Entrambi risultano domiciliati a Sorbolo. L'auto era stata presa a noleggio. Le indagini sono in corso per capire se i due cedessero la droga a pusher al dettaglio o se si occupassero direttamento dello spaccio in strada.

