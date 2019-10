Cori razzisti al Tardini: Atalanta condannata a pagare 10 mila euro

L'Atalanta dovrà pagare solo una multa di 10mila euro per i cori razzisti dei suoi tifosi a Dalbert della Fiorentina durante il match giocato al Tardini di Parma lo scorso 22 settembre. Secondo il giudice sportivo, che aveva chiesto un supplemento d'indagine prima di esprimersi sull'episodio, pur "non sussistendo ragionevole dubbio circa il verificarsi della condotta discriminatoria", la sanzione va quantificata in una multa "vista la dimensione e la mancata percezione reale da parte degli organi federali e preposti all'ordine pubblico".