Più di duemila controlli per il rispetto delle norme anticoronavirus: 11 persone sanzionate

Proseguono i controlli per verificare il rispetto delle norme contenute nei decreti del Governo, approvati per cercare di limitare il contagio da coronavirus. Nella giornata di venerdì 27 marzo le forze dell'ordine hanno effettuato più di mille controlli a persone che si stavano spostando a piedi, in auto o in bicicletta e 940 per la verifica del rispetto delle norme da parte degli esercizi commerciali. Sono state solo 11 le sanzioni per il non rispetto delle disposizioni dell'Autorità: nessun locale è stato invece sanzionato. Prosegue quindi il trend positivo iniziato qualche giorno fa: i parmigiani sembrano aver capito l'importanza di rispettare le norme.

