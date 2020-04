Coronavirus, Conte: "Fino al 18 maggio confermate le misure di limitazione degli spostamenti"

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in diretta Facebook, annuncia il piano per la Fase 2, che inizia il 4 maggio.

Dal 4 maggio al 18 maggio avremo una conferma generalizzata delle linitazioni per gli spostamenti: rimarranno all'interno della Regione le comprovate esigenze lavorative, i motivi di salute e per necessità e aggiungiamo gli spostamenti per far visite ai congiunti, nel rispetto delle distanze con uso delle mascherine, non sono consentiti party familiari, all'interno delle regioni è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi in una regione diversa, tra le regioni trasferimento per urgenze e motivi di salute, introduciamo una regola più stringente: per chi ha febbre maggiore di 37 gradi devono rimanere nel proprio domicilio, i divieti di assembramento rimarranno in luoghi pubblici o privati, il sindaco può prevedere anche la chiusura, consentiamo l'accesso a parchi e ville con il rispetto delle distanze e con l'adozione di misure per contingentare gli ingressi. Per l'attività sportiva ci si potrà allontanare, rispettando la distanza di almeno due metri da uno all'altro. Saranno consentiti gli allenamenti di professionisti e non professionisti ma riconosciuti dal Coni. Per i bar e i ristoranti sarà possibile anche l'asporto: il cibo andrà consumato non davanti al bar ma a casa o in ufficio. Riapriamo tutta la manifattura, tutto il settore delle costruzioni e il commercio all'ingrosso, funzionali alla manifattura e alle costruzioni. Il 18 maggio riaprirà il commercio al dettaglio.

"Dobbiamo essere consapevoli del fatto che nella fase due la curva del contagio potrebbe risalire, sarà molto importante rispettare le distanze di sicurezza di almeno un metro, anche nelle relazioni familiari, con i parenti. Gli scienziati e gli esperti ci dicono che un contagiato avviene in famiglia. Se ami l'Italia mantieni le distanze. Anche il Governo ha un compito specifico in questa nuova fase: dobbiamo vigilare affinchè la curva non risalga. Ci aspetta uan sfida molto complesso e molti di voi si aspettano una cancellazione totale delle misure. Nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi per la ripartenza del Paese. ll prezzo per le mascherine sarà di 50 centesimi l'una per quelle chirurgiche".