Coronavirus: a Parma e provincia 3 mila persone in quarantena: 61 morti dall'inizio dell'emergenza

Emergenza coronavirus. I casi di positività al coronavirus per Parma sono, secondo i dati del 14 marzo, in totale 570, con 52 nuovi casi di pazienti contagiati, tra il 13 ed il 14 marzo. In totale sono stati analizzati 1.524 tamponi. Le persone in isolamento, tra Parma e provincia, invece sono invece 3 mila: circa 800 hanno finito il periodo di isolamento di 14 giorni mentre le altre 2.200 si trovano ancora oggi in quarantena. Dopo gli otto decessi, registrati tra il 13 ed il 14 marzo, il numero di morti, tra Parma e provincia è salito a 61.

Coronavirus: a Parma 570 contagiati

L'epicentro del contagio si sposta verso Parma

