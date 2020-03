Coronavirus: a Parma sette pazienti guariti

Sono sette tra il 4 ed il 5 marzo i pazienti - a Parma e provincia - che non presentano più sintomi legati al coronavirus. Cinque quelli dimessi dal reparto di Malattie infettive dell'Ospedale di Parma: tre donne di 70, 48 e 46 anni della provincia - Borgotaro , Monticelli e Felino - e due uomini di 55 e 63 anni, entrambi di Parma. Due i pazienti, già seguiti seguiti presso il proprio domicilio dai servizi dell'Azienda Usl​ anche loro senza sintomi: un uomo di 51 di Parma e un ragazzo di 17 anni di Bardi. I pazienti restano ancora in isolamento presso la propria abitazione in attesa della conferma del doppio tampone.