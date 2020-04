Coronavirus: all'Ospedale Maggiore parte la sperimentazione del farmaco Sarilumab

È iniziata anche a Parma, come in altri quattro ospedali italiani, la sperimentazione di un farmaco antireumatico, il Sarilumab, per i pazienti contagiati da coronavirus che si trovano in gravi condizioni di salute. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha fatto partire la sperimentazione il 30 marzo sui primi sette pazienti. Il farmaco è utilizzato anche in Germania, Spagna e Francia..

Il Sarilub è un farmaco già utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide. La sperimentazione è stata possibile dopo il via libera dell'Agenzia italiana del farmaco. L'idea di utilizzarlo per cercare di combattere il coronavirus è partita da alcuni medici cinesi.

Lo stesso farmaco viene sperimentato anche al policlinico di Modena, al San Raffaele, all'ospedale Sacco e nel policlinico di Milano.