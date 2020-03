Coronavirus: "Alla Cra di Sissa Trecasali 9 decessi su 60 ospiti della struttura"

Le segreterie Spi-Cgil, Fnp-Cgil e Uilp-Uil regionali in una lettera al Governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, esprimono "preoccupazione per la situazione che l'epidemia da Coronavirus rischia di determinare nelle strutture residenziali per anziani". "E' stato segnalato - fanno presente - il caso della Cra di Sissa Tre Casali (Parma) dove ci sono stati 9 decessi su 60 ospiti della struttura, oltre ad altre residenze per anziani in diverse città a partire da Parma stessa e Forlì". "Chiediamo al presidente della Regione - spiegano - un intervento urgente per evitare il dilagare del contagio e condividiamo la richiesta che viene dalla categoria del pubblico impiego e commercio" di "avere tutte le protezioni necessarie al fine di non contagiare né essere contagiati". Le tre sigle "pertanto chiedono che vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, con la fornitura urgente e la distribuzione degli idonei strumenti di protezione individuali, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; la sanificazione degli ambienti delle strutture; la sorveglianza sanitaria di tutti gli operatori della struttura e l'adozione di procedure codificate e chiare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Inoltre - proseguono - chiediamo se è previsto per l'uso di questi ausili un incremento dei momenti di formazione per il personale sanitario e non solo". I tre segretari, infine, chiedono "quali misure sono state prese per il personale, i familiari e i volontari fino ad ora, e se si ritiene necessario incrementarli, sempre al fine di evitare il contagio che avrebbe sull'utenza una conseguenza tragica". "Cosa è stato fatto e cosa si pensa di fare con i pazienti delle strutture che si aggravano?" domandano. "Consapevoli che in questa fase delicatissima sia più che mai necessario ridurre al minimo i contatti esterni", le tre segreterie sollecitano anche "che si favorisca un collegamento con strumenti elettronici tra pazienti e familiari".