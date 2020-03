Coronavirus, anziana non ha nessuno che le compri i farmaci: l'aiuto arriva dai carabinieri

Emergenza coronavirus. Non trovava nessuno che l'accompagnasse a comprare i farmaci di cui aveva bisogno e a fare la spesa. Dopo dieci giorni di tentativi ha deciso di chiamare i carabinieri che, dopo aver ricetuto la chiamata della donna, si sono attivati per darle una mano. Un'anziana che vive da sola in una zona isolata di Bedonia è stata protagonista di un episodio, che mostra come - in tante occasioni - la solidarietà sia l'arma migliore per cercare di sperare questa emergenza sanitaria. I militari della stazione dei carabinieri di Bedonia hanno comprato le medicine e i beni richiesti dalla donna e gliel'hanno consegnati. Un gesto di solidarietà concreto e reale.