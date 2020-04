"Mia madre dentro la Rsa, non la vedo da giorni e non so come sta"

“Non vedo mia madre di 89 anni da due mesi e mezzo, non riesco a parlare con lei, alcuni ospiti nella Casa Residenza ‘Casa Anziani di Collecchio’ sono morti e io ho paura per mia madre”. E’il grido di dolore misto a preoccupazione di un figlio che vive in apprensione per la salute della madre. La donna di 89 anni è ospite dell’RSA di Collecchio e in questi giorni terribili per tutti, il dramma degli anziani nelle case di riposo si acuisce sempre di più e il grido di aiuto di pazienti e figli trova un’eco che rimbomba profonda.

“Nessuno dice nulla – spiega il figlio della paziente che preferisce rimanere anonimo -. Si sono ammalate tantissime persone, è un focolaio e noi come parenti degli ospiti non riusciamo a sapere in che condizioni sono i nostro genitori. Riusciamo unicamente a comunicare con dei medici attraverso una telefonata. Ci danno le indicazioni sul loro stato di salute. Mercoledì sono andato a portare la biancheria pulita e a ritirare quella sporca, una volta a settimana, dalle 8 alle 10, si può. Non ho visto mia madre perché giustamente viene tenuta lontana dalla gente: ho saputo che l’RSA resterà chiusa fino al 5 di maggio. Perché non ci dicono nulla?”.