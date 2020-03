Coronavirus, Conte: "Il blocco totale verrà prorogato oltre il 3 aprile"

Emergenza coronavirus. La data del 3 aprile non sarà quella in cui tutto riaprirà. La conferma arriva direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha dichiarato che "i rigidi provvedimenti presi dal governo per contrastare l'emergenza coronavirus, dalla serrata di molte attività commerciali alla chiusura delle scuole, non potranno che essere prorogati alla scadenza". In un intervista al Corriere della Sera infatti ha sottolineato: "E' ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima. Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza".

