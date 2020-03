Rivolte in carcere, trasferiti in via Burla 18 detenuti da Modena e Reggio Emilia: morto 30enne moldavo

Dopo la rivolta dei detenuti all'interno delle carceri di Modena - che ha provocato la morte di sette detenuti - e di Reggio Emilia è stato disposto il trasferimento di diciotto detenuti - sedici dall'istituto penitenziario Sant'Anna di Modena e due dal carcere di Reggio Emilia - nel carcere parmigiano di via Burla. Un 30enne moldavo è morto all'interno del carcere parmigiano all'alba di lunedì 9 marzo: secondo le prime informazioni il decesso sarebbe avvenuto per overdose ma sono in corso approfondiementi.

Venti agenti di polizia Penitenziaria di Parma sono stati impegnati, nel pomeriggio dell'8 marzo, all'interno del penitenziario Sant'Anna di Modena: sono tornati in via Burla verso mezzanotte. Con loro i sedici detenuti, magrebini e italiani, che hanno partecipato alla rivolta. Due detenuti albanesi, ritenuti gli organizzatori delle proteste nel carcere di Reggio Emilia, sono stati trasferiti anche loro nel carcere di Parma. La situazione nel penitenziario parmigiano per ora è tranquilla, dal punto di vista dell'ordine pubblico.