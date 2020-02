Coronavirus: contagiata una 40enne di Borgotaro

E’ risultata positiva al Coronavirus (Covid-19) una quarantenne residente a Borgo Val di Taro. La malata presenta i sintomi tipici collegabili al virus e si trova attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dei sanitari. Per questo nuovo caso positivo, l’Azienda Usl di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, ha attivato tutte le procedure previste di isolamento domiciliare anche per i suoi famigliari. Questi ultimi sono stati sottoposti anche alle misure previste dai protocolli regionali e nazionali di controllo di positività alla malattia e di sorveglianza costante da parte dei professionisti dell’Azienda Usl di Parma. Al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione o controllo. Sono in corso gli approfondimenti sui collegamenti di questo nuovo caso con il focolaio di coronavirus presente a Codogno (Lodi).