Coronavirus: primo caso a Collecchio

Primo caso di coronavirus per una persona, risultata positiva al test e residente nel comune di Collecchio. E' la stessa Amministrazione Comunale, tramita la pagina Facebook ufficiale, a comunicarlo alla cittadinanza. Il paziente si trova ricoverato nel Reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore di Parma.

"È risultata positiva al Coronavirus (Covi-19) una persona residente nel comune di Collecchio - si legge in un post del Comune di Collecchio - che si trova attualmente ricoverata nel Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono considerate stazionarie ed è al momento trattata con le terapie opportune.

L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, hanno attivato per questo nuovo caso positivo tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero, durante il ricovero, e di isolamento domiciliare per i suoi famigliari. Questi ultimi sono stati sottoposti anche alle misure previste dai protocolli regionali e nazionali di controllo di positività alla malattia e di sorveglianza costante da parte dei professionisti dell’Azienda Usl di Parma. Le autorità sanitarie confermano che al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione o controllo".

Al momento, secondo i dati ufficiali della Regione Emilia-Romagna, i casi totali sono dieci: otto uomini e tre donne si trovano nel Reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore mentre due persone sono in isolamento domiciliare.