Coronavirus, ecco i nuovi provvedimenti: chiudono tutte le attività commerciali

Emergenza coronavirus. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato, in diretta Facebook alle ore 21.40, le novità per quanto riguarda le misure intraprese per cercare di contenere il contagio da coronavirus.

"Ora disponiamo -ha detto Giuseppe Conte - la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione dei negozi di alimentari e delle farmacie. Chiudono negozi, bar, pub e ristoranti. Restano chiusi i reparti aziendali che non sono essenziali per la produzione. Le industrie e le fabbriche sono incentivate a prendere delle misure: la chiusura dei reparti non necessari. Rimangono attivi i servizi bancari e assicurativi, postali. Saranno garantire le attività del settore agricolo".

Oggi, mercoledì 11 marzo, sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più.

"E' una sfida che mette a dura prova il servizio sanitario nazionale e anche il nostro tessuto produttivo. Al primo posto c'è e ci sarà sempre la salute degli italiani. Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di uscire solo lo stretto necessario. La stragrande maggioranza degli italiani ha risposto in modo straordinario".