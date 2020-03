Coronavirus: contagiato un carabiniere di Fornovo

Emergenza per il coronavirus. Tra i contagiati della provincia di Parma ci sarebbe anche un carabiniere, in servizio presso la Caserma dei Carabinieri di Fornovo. Dopo l'accertamento della positività al tampone per il militare sono state applicate tutte le misure previste per le persone che sono state in contatto con lui. Da subito sono scattati infatti i controlli per i colleghi che hanno avuto, nelle ultime settimane, contatti diretti con il carabiniere contagiato. La Caserma sarebbe stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di sanificazione.