Coronavirus, controllate oltre 1.200 persone, 81 denunce: sequestrati 7 veicoli

Più di 1.200 controlli, 81 persone controllate e 7 veicoli sequestrati. Oltre a 841 esercizi pubblici passati al setaccio. Sono questi i risultati della giornata di controlli per il rispetto del decreto del Governo contro la diffusione del coronavirus, effettuati lunedì 23 marzo dalle forze dell'ordine. Le attività di monitoraggio degli spostamenti delle persone e del rispetto delle ordinananze da parte dei locali sono infatti proseguite, su tutto il territorio di Parma e provincia. ll dato positivo è che ieri non ci sono state sanzioni nei confronti delle attività commerciali controllate. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni lungo le principali reti viarie, in stazione, sui treni e in aeroporto.

