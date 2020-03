Coronavirus, oltre 2 mila controlli tra persone e locali: 87 denunce

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme contenute nel decreto del Governo, emesso per cercare di limitare il contagio da coronavirus. Nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo, sono state controllate 1056 persone. Di queste 87 stavano effettuando spostamenti non di necessità, non per motivi di lavoro o per salute. Proprio da ieri, 19 marzo, è entrata in vigore anche l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna che prevede - solo per Parma e le altre città della regione - limitazioni più stringenti, come il divieto di fare una passeggiata, se non con certificato medico ed il divieto di effettuare spostamenti in bicicletta, se non per motivi di lavoro o di necessità. Sono stati controllati anche 1067 esercizi commerciali: il titolare di un locale è stato denunciato. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni nelle strade, nei parchi, lungo le autostrade, sui treni e in aeroporto.

