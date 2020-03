Coronavirus, controllate quasi 500 persone: 41 denunciati

Continuano i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme contenute nel decreto del Governo per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Nella giornata del 14 marzo sono state controllate 498 persone: le denunce, per non aver fornito l'autocertificazione con motivazioni relative a lavoro o necessità. sono state 41. Le verifiche si sono allargate anche agli esercizi commerciali: su 609 locali controllati sono stati sanzonati due titolari. I controlli sono proseguiti lungo le arterie principali, lungo le autostrade, nelle stazioni, sui treni e in aereoporto.

