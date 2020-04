Coronavirus, 1.300 controlli tra persone e locali: bloccati e sanzionati 177 parmigiani

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nei quartieri della città di Parma e in provincia per verificare il rispetto delle ordinanze e dei decreti che prevedono restrizioni per quanto riguarda la libertà di circolazione delle persone. Nella giornata di ieri, domenica 12 aprile, sono stati effettuati 1.275 controlli alle persone che effettuavano spostamenti: le sanzioni per il mancato rispetto delle norme sono state 177. Un numero ancora elevato che testimonia il non rispetto, da parte di molti parmigiani, delle regole.

