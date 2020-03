Coronavirus, controllate più di 750 persone: 30 denunce per violazione del decreto

Continuano i controlli, messi in atto dalle forze dell'ordine, per verificare il rispetto del Decreto del Governo per combattere la diffusione del coronavirus. Nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, sono stati effettuati controlli su 637 esercizi pubblici e commerciali. Il titolare di un'attività è stato denunciato per la violazione delle norme. Oltre ai locali si sono intensificati i controlli anche per quanto riguarda le persone: su 759 controllate 30 sono state fermate mentre effettuavano spostamenti non necessari. Per tutti è scattata una denuncia per non aver rispettato gli ordini delle autorità. Sono proseguiti anche i controlli nelle stazioni ferroviarie, sui treni, sugli autobus e in aeroporto.

