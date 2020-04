Coronavirus, i parmigiani continuano a violare le norme: 100 sanzioni in 24 ore

Sono state 100 le sanzioni che, nella sola giornata di lunedì 6 aprile, le forze dell'ordine hanno comminato ad altrettanti cittadini che sono stati bloccati mentre effettuavano spostamenti non autorizzati.

E' questo il bilancio di 24 ore di lavoro da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale che, anche ieri, hanno pattugliato il territorio per verificare il rispetto delle norme previste dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. Le persone controllate sono state in totale 1.654 mentre gli esercizi commerciali 1.083: in questo ultimo caso non ci sono state sanzioni.