Coronavirus, controllate quasi 980 persone: scattano altre 62 denunce

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme contenute nel decreto del Governo, emanato l'8 marzo, che prevede la possibilità di fare spostamenti dalla propria abitazione solo per motivi di lavoro, di salute o per necessità. Nella giornata di lunedì 16 marzo sono state controllate 978 persone: 62 sono state denunciate per la violazione del'articolo 650 del Codice Penale, ovvero per il mancato rispetto delle disposizione dell'Autorità, mentre altre quattro sono state denunciate per altri reati. Una persona è stata arrestata. I controlli sono proseguiti anche nei confronti degli esercizi commerciali: su 867 controllati solo un titolare è stato sanzionato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.