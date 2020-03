Coronavirus, quasi 2 mila controlli tra persone e locali: 69 denunce per la violazione dei divieti

Proseguono e si intensificano i controlli delle forze dell'ordine, su tutto il territorio di Parma e provincia, per verificare il rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo. Nella giornata di ieri, martedì 17 marzo, sono state controllate 993 persone. Le denunce, arrivate a chi non ha violato il decreto e non si è quindi spostato per motivazioni di lavoro, salute o necessità, sono state 69. Anche gli esercizi commerciali sono stati al centro dell'attenzione di polizia e carabinieri: sono stati controllati 929 locali: il titolare di un'attività è stato denunciato per non aver rispettato le regole.

