Coronavirus: stretta sui controlli per Pasqua e Pasquetta

Sono in molti a temere che per i giorni di Pasqua e Pasquetta, nonostante i divieti in vigore che permettono gli spostamenti sono in caso di necessità fino al 13 aprile, ci possano essere assembramenti di persone che effettueranno pic nic e passeggiate all'aria aperta, in piena emergenza coronavirus. Il Commissario Sergio Venturi si è scagliato contro le scampagnate: "Sarebbe da scellerati" mentre molti sanitari, impegnati in prima linea nella battaglia contro il cornavirus, temono nelle proliferazioni di gite e giri nelle aree verdi e in montagna. Le forze dell'ordine hanno deciso di intensificare i controlli, che verranno concentrati proprio nelle aree più a 'rischio' scampagnate, proprio nei giorni di Pasqua e Pasquetta: l'attenzione verrà concentrata nelle aree verdi, nei parchi naturali, nella aree pic nic e nei boschi.

