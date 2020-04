Coronavirus - Quartieri setacciati, aumentano gli indisciplinati del 'giretto': 106 sanzioni

Le forze dell'ordine continuano, giorno e notte, a setacciare i quartieri della città per verificare il rispetto delle norme anticoronavirus. Sabato 4 aprile sono stati tanti i parmigiani sorpresi a muoversi senza autorizzazione. Continuano infatti ad aumentare -come nei giorni scorsi - le violazioni alle norme, disposte dal Governo, per cercare di limitare il contagio da coronavirus. Gli indisciplinati sanzionati dalle forze dell'ordine sono stati 106. In totale sono stati effettuati 1.167 controlli. Oltre alle persone le verifiche si sono estese anche anche ai locali: in questo caso i controlli sono stati 996 ma non è stata comminata nessuna sanzione.

