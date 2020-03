Coronavirus e controlli, la Questura: "Per motivi di necessità si intendono quelli relativi a diritti primari"

Emergenza coronavirus e zona rossa. Le informazioni della Questura di Parma.

ECCO COME SCARICARE IL MODULO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE

Si informa che, per la nostra provincia, vigendo fino al 3 aprile la limitazione di spostarsi solo "per comprovati motivi di lavoro, di necessità e di salute" saranno effettuati controlli di polizia su autostrade, strade, treni e stazioni ferroviarie per accertare il rispetto della limitazione stessa. In sostanza, organi di polizia verificheranno la sussistenza di validi motivi per viaggiare. Chi è affetto da COVID19 o è in quarantena non può assolutamente spostarsi. É importante sapere che: dovrà essere esibita e consegnata un'autodichiarazione, anche compilata al momento nei casi di urgenza; saranno effettuati controlli successivi per verificare la sussistenza dei validi motivi. Si fa presente, infine, che per "motivi di necessità" si intendono quelli relativi a diritti primari che non possono essere esercitati se non spostandosi sul territorio.

UFFICI DELLA QUESTURA DI PARMA

I nostri uffici rimangono aperti al pubblico secondo i normali orari che trovate sul sito della Questura di Parma. Anche per recarsi presso i nostri uffici devono sussistere le condizioni di cui al punto precedente. Ad esempio: dovete ritirare un documento o una licenza di Polizia, se non avete comprovati motivi di lavoro, di necessità e di salute, allora il ritiro dovrà avvenire dopo il 3 aprile.

APERTURA BAR E RISTORANTI

Ricordiamo che da oggi e fino al 3 aprile, dalle ore 18 fino alle 06 del giorno successivo l'attività di ristorazione e bar nella nostra provincia non possono proseguire pena la sospensione della licenza e denuncia per la violazione dell'art. 650 c.p..