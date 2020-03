Da Reggio a Parma per approfittare degli sconti dell'Esselunga: conducente denunciato e auto sequestrata

Si è spostato dalla provincia di Reggio Emilia a Parma per fare spesa ed approfittare degli sconti dell'Esselunga. Un uomo, residente in provincia di Reggio, è stato multato per la violazione del decreto del Governo per il contrasto del contagio da coronavirus e la sua auto è stata sequestrata. Al momento del controllo il cittadino reggiano non ha avuto problemi a dire che si stava recando nel nostro Comune proprio per approfittare gli sconti del supermercato. Gli agenti della polizia, a quel punto, lo hanno identificato, denunciato ed hanno anche fatto scattere il sequestro della sua auto.

