Coronavirus, controlli e spostamenti: va conservato lo scontrino della spesa

Dopo il cambiamento, per la quarta volta, del modello per l'autocertificazione dei propri spostamenti (SCARICALO QUI), occorre essere consapevoli di un elemento fondamentale, per cercare di evitare - in caso di accertamento successivo delle dichiarazioni scritte - una pesante multa. E' necessario infatti conservare lo scontrino della spesa al supermercato e quello della farmacia.

L'autocertificazione ha un valore legale preciso e le forze dell’ordine hanno la possibilità di eseguire delle verifiche precise e approfondite, anche nei giorni successivi alla compilazione del documento. E' molto probabile che i controlli saranno ferrei. Nel caso in cui, per esempio, il controllo avvenga prima di arrivare al supermercato o in farmacia, è necessario conservare lo scontrino degli acquisti avvenuti, in modo da dimostrare in modo tangibile - in caso di un controllo a posteriori della propria dichiarazione - di essere effettivamente andati a fare la spesa o in farmacia.

