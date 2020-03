Coronavirus, coppia di Parma fermata in centro a Massa: multati

Sono stati fermati in centro a Massa, mentre passeggiavano nella zona del Tribunale. Una coppia di parmigiani è stata fermata nella giornata di lunedì 9 marzo, quando il Decreto del Governo per cercare di bloccare la diffusione del coronavirus era già in vigore. Per i due è scattata la multa di 206 euro, come previsto dalle nuove norme, che prevedono che gli spostamenti si possano effettuare solo per motivi di lavoro, di salute o per necessità.