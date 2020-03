Coronavirus, da Bergamo arrivano a Busseto in auto: due persone denunciate dai carabinieri

Sono arrivati in auto, da Bergamo a Busseto, senza avere nessuna necessità e senza la richiesta autocertificazione. Due persone sono state fermate e denunciate per il mancato rispetto del Decreto per il contenimento del contagio da coronavirus nella giornata di ieri, venerdì 13 marzo, dai carabinieri. I militari hanno fermato il veicolo, a bordo del quale c'erano due persone. Non hanno dato spiegazioni per la loro presenza a Busseto ed è scattata una denuncia per l'inosservanza delle disposizioni delle Autorità. Sempre a Busseto sono stati fermati anche due stranieri senza fissa dimora ed irregolari: i carabinieri li hanno fermati mentre la Questura ha disposto la loro espulsione dal territorio nazionale.

