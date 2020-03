Coronavirus, il decreto dell'8 marzo: COSA FUNZIONE E COSA NO

L NUOVO DECRETO DEL GOVERNO

✅ COSA FUNZIONA ⛔E COSA NO

⭕Disclaimer:

❗Non siamo una ZONA ROSSA (perché i servizi e le attività economiche sono aperte) ma una zona di GRANDE SORVEGLIANZA: cioè ci sono regole da rispettare per essere protetti dal contagio.

In una zona rossa classica (es. Codogno) invece viene CHIUSO TUTTO.

❗Chi viola le norme VIENE DENUNCIATO

❗Chi è fuori casa (es. per un viaggio) può rientrare

❗ORE 15 SUMMIT TRA GOVERNO E PRESIDENTI REGIONE

(se ci sono novità ve le diciamo subito)

ℹ RIASSUNTO DELLE NOVITA'

Il Governo ha emanato oggi un nuovo decreto (il quarto dall’inizio dell’emergenza) SUBITO OPERATIVO che trasforma almeno fino al 3 aprile in zona di GRANDE SORVEGLIANZA (chiamiamola così, in assenza di un nome ufficiale)

5⃣ province dell’Emilia-Romagna (tra cui Parma e tutti i suoi 44 Comuni) e introduce:

👉PRINCIPIO DI FERRO: non ci si può spostare da una provincia all’altra e nemmeno da un comune all’altro se non per COMPROVATE, situazioni di NECESSITA', motivi di SALUTE

👉 PER CHI LAVORA: per spostarsi per ragioni di lavoro è bene avere un documento della propria azienda (su carta intestata e con timbro ufficiale) che attesta la vostra indispensabilità in sede

👉MERCI E LOGISTICA: le merci possono circolare

👉Sospensione delle attività che per funzionare comportano inevitabilmente una concentrazione pericolosa di persone o comunque di difficile gestione: piscine, palestre, cinema, teatri, musei, sale scommesse, scuole di ballo e molti altri luoghi come i centri commerciali (questi solo nei festivi e prefestivi)

👉Tutto lo sport si ferma TRANNE i PROFESSIONISTI

👉BAR E RISTORANTI: si fermano alle ore 18 (quindi anche le consegne a domicilio e asporto)

👉MEDICINE E GENERI ALIMENTARI: farmacie, parafarmacie e punti vendita alimentari regolarmente aperti (7 giorni su 7)

👉SHOPPING: non si può fare fuori dal proprio comune di residenza/domicilio

👉CENTRI COMMERCIALI Chiusi nei festivi e prefestivi

👉DENUNCIATI IN SEDE PENALE I TRASGRESSORI

👉NON E' TECNICAMENTE UNA ZONA ROSSA, perché nella zona rossa tutto viene chiuso (negozi, spostamenti ecc.), mentre invece qui molte attività possono funzionare ma con il rispetto di procedure.

👉Restano confermati: sospension di tutte le scuole e delle Università, lo stop agli eventi, si aggiunge la chiusura di musei e biblioteche.

🔎CHI E’ ZONA DI GRANDE SORVEGLIANZA OGGI

◼Regione LOMBARDIA (tutta)

➡Quindi vengono DECLASSATI rispetto a zona rossa i Comuni lombardi inizialmente al centro del focolaio

◼Regione EMILIA-ROMAGNA solo nelle 5 province

(e in tutti i loro comuni )di:

📍Piacenza

📍Parma

📍Reggio

📍Modena

📍Rimini

◼Regione VENETO:

📍Venezia

📍Padova

📍Treviso

◼REGIONE PIEMONTE

📍Asti

📍Alessandria

📍Novara

📍Verbano-Cusio-Ossola

📍Vercelli

◼Regione MARCHE

📍Pesaro e Urbino

❌❌❌IN QUESTE ZONE EVITARE IN MODO ASSOLUTO

➡Ogni spostamento in ENTRATA e in USCITA da una Provincia all’altra e da un Comune all’altro.

CI SI PUO’ MUOVERE SOLO PER:

🔴comprovate esigenze lavorative

🔴situazioni di necessità

🔴motivi di salute

⚠🆘IN EVIDENZA PER I DATORI DI LAVORO E DIPENDENTI

❌CHI HA LA FEBBRE STIA A CASA

➡A chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre (temperatura SUPERIORE a 37.5° C

❌si RACCOMANDA FORTEMENTE:

➡di restare a casa e tagliare al massimo i contatti sociali

➡chiamare il medico curante

❌Ai datori di lavoro PUBBLICI e PRIVATI si raccomanda:

➡di ANTICIPARE LE FERIE o il CONGEDO ORDINARIO fino al 3 aprile

➡si ricorda che il lavoro agile (smart working, telelavoro ecc.) può essere applicato fino al 31 luglio 2020 dai datori di lavoro a OGNI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE IN ASSENZA DEGLI ACCORDI INDIVIDUALI.

➡ per spostarsi per ragioni di lavoro è bene avere un documento della propria azienda (su carta intestata e con timbro ufficiale) che attesta la vostra indispensabilità in sede

➡MERCI E LOGISTICA: le merci possono circolare

COSA E’ VIETATO, SOSPESO E CHIUSO FINO AL 3 APRILE

⛔Non si devono muovere da casa i soggetti in quarantena e i positivi al virus

⛔🆕cinema

⛔🆕teatri

⛔🆕grandi eventi

⛔🆕scuole di ballo

⛔🆕pub

⛔🆕sale giochi e sale scommesse e sale bingo

⛔🆕discoteche e locali assimilati

⛔🆕palestre

⛔🆕centri sportivi

⛔🆕Piscine

⛔🆕centri natatori

⛔🆕centri benessere centri estetici

⛔🆕centri termali (ad eccezione di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza)

⛔🆕centri culturali

⛔🆕centri diurni anziani e disabili

⛔🆕centri ricreativi

⛔🆕le riunioni degli organi collegiali a scuola (si fanno in teleconferenza)

⛔🆕manifestazioni ed eventi di ogni natura, in luogo pubblico e privato COMPRESI quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi ANCHE SE svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

le cerimonie civili, religiose (compresi i funerali)

gli esami della patente

⛔🆕musei e la biblioteca “Leoni” di via Costa

⛔🆕Le MEDIE e GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (ad es: centri commerciali, ecc.), i negozi all’interno dei centri commerciali e dei mercati MA SOLO NEI:

➡giorni FESTIVI e PREFESTIVI

⛔Le scuole di ogni ordine e grado

⛔L’Università

⛔L’università per anziani

⛔Corsi professionali

⛔i concorsi pubblici e privati TRANNE per:

➡ il personale sanitario

➡chi è valutato con il curriculum o per via telematica

⛔Viaggi di istruzione

⛔gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

⛔i CONGEDI

➡del personale sanitario e tecnico

➡del personale necessario per il lavoro dell’unità di crisi regionale

✅COSA FUNZIONA

✅🆕Ristoranti e bar e SOLO dalle ore 6 alle ore 18

e A CONDIZIONE CHE:

➡il gestore faccia rispettare la distanza di un metro tra un cliente e l’altro

🛃🚓E A CHI TRASGREDISCE:

viene sospesa l’attività

✅🆕MEDIE e GRANDI strutture di vendita, i negozi all’interno di centri commerciali e dei mercati MA SOLO nei giorni feriali (da lunedì a venerdì)

✅🆕Tutte le altre attività commerciali A CONDIZIONE CHE la gestione sia in grado di assicurare la distanza di un metro tra i clienti valutando le condizioni STRUTTURALI e ORGANIZZATIVE (ad esempio sui sistemi interni per far rispettare la distanza di sicurezza).

🆗Se lo è:

l’attività sta aperta ma SOLO SE IL GESTORE GARANTISCE:

➡Accesso contingentato ai locali e comunque non crei assembramenti di persone (cioè non crei affollamenti all'interno)

➡la distanza di un metro tra visitatori

⚠Se non è in grado:

➡L’attività resta chiusa fino al 3 aprile

🛃🚓E A CHI TRASGREDISCE:

viene sospesa l’attività e scatta denuncia ai sensi articolo 650 c.p.

✅🆕FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI SEMPRE APERTI a condizione che:

➡il gestore garantisca la distanza di un metro tra clienti

🛃🚓E A CHI TRASGREDISCE:

viene sospesa l’attività

✅🆕Mercati ordinari SOLO DA LUNEDì A VENERDì

✅Luoghi di culto A CONDIZIONE CHE:

➡Evitino assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti ai frequentatori

➡Mantengano la distanza di un metro tra frequentatori

✅🆕Eventi e competizioni sportive e le sedute di allenamento in impianti sportivi utilizzati a PORTE CHIUSE O ALL’APERTO SENZA PUBBLICO SOLO PER:

➡ATLETI PROFESSIONISTI

➡ATLETI DI CATEGORIA ASSOLUTA che partecipano alle Olimpiadi o manifestazioni nazionali/internazionali in impianti sportivi utilizzati

E COMUNQUE OCCORRE CHE:

➡Associazioni e società sportive con i loro medici facciano controlli per contenere la diffusione del virus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori

➡Lo sport di base e le attività motorie in genere all’aperto si svolgano SOLO SE si rispetta la distanza di 1 METRO tra una persona e l’altra.

✅🆕Le attività formative a DISTANZA

riunioni possibili ma con collegamento da remoto (videoconferenza ad esempio) in particolare per:

➡servizi di pubblica utilità

➡strutture sanitarie e sociosanitarie

➡☣coordinamenti emergenza covid 19

🙌🚨OBBLIGHI 🙌🚨

🔶chi accompagna un paziente al PRONTO SOCCORSO, in ACCETTAZIONE, nei dipartimenti EMERGENZE non può stare nelle sale d’attesa (salvo altre indicazioni del personale sanitario)

🔶La riammissione a scuola e nei servizi educativi (nidi e materne) per assenze dovute a MALATTIE INFETTIVE per più di 5 GIORNI richiede il certificato medico

🔶L’accesso di parenti e visitatori presso case protette, strutture di ospitalità e lungo degenza, strutture per anziani autosufficienti e non (a Fidenza il Pensionato Albergo di via Carducci) è limitato ai casi decisi dalla direzione sanitaria della struttura

🔶Chi è stato in ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO mappate dall’Oms (Cina, ad esempio) deve avvisare il suo medico di famiglia/pediatra E chiamare il numero Ausl Parma 3396862220

RACCOMANDAZIONI

👉I dirigenti scolastici per tutta la durata di sospensione delle scuole attivano didattica a distanza (sentito il collegio docenti)

👉Ad Associazioni (culturali e sportive), Comuni e gli altri enti territoriali (Provincia e Regione) è raccomandato di promuovere attività ricreative individuali all’aperto ma senza creare assembramenti oppure presso il domicilio degli interessati

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

📣🆘☣EVITARE abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona

📣🆘☣Chi ha dai 65 anni in su, persone affette da PATOLOGIE CRONICHE, IMMUNODEPRESSI deve:

➡evitare di uscire di casa se non per STRETTA NECESSITA’

➡evitare comunque luoghi affollati dove non si può mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro

📣🆘☣Esposizione delle misure di prevenzione igienico-sanitarie negli ambienti di maggior transito e affollamento in:

➡nidi e materne

➡➡scuole di ogni ordine e grado

università

➡negli uffici delle Amministrazioni pubbliche

📣🆘☣Liquidi disinfettanti per le mani:

➡nelle pubbliche amministrazioni

➡nelle aree di accesso alle strutture sanitarie (ambulatori, ospedali ecc.)

➡in tutti i locali aperti al pubblico (compresi negozi e pubblici esercizi)

📣🆘☣Sanificazione CON INTERVENTI STRAORDINARI dei mezzi pubblici (a cura delle aziende del trasporto pubblico)