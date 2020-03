Coronavirus, dipendente positivo al test: scattano i controlli in una ditta di Fidenza

Un dipendente che lavora all'interno degli uffici di un'azienda di Chiusa Ferranda, frazione di Fidenza, che si occupa di trasporti e logistica, è risultato positivo al test per il coronavirus, nella giornata di giovedì 5 marzo. In seguito al contagio del lavoratore altri quattro, che sono stati in stretto contatto con lui, sono in quarantena presso la propria abitazione mentre nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo, scatteranno i controlli per verificare se altri lavoratori hanno sintomi o siano venuti a contatti con l'impiegato.